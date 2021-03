Ajax, Stekelenburg: “Non penso che la Roma sia felice di incontrarci”

Maarten Stekelenburg, portiere dell’Ajax, ha commentato ai canali ufficiali del club il sorteggio contro la Roma: “È un bel confronto, anche se non penso che la Roma sia felice di incontrarci. Abbiamo guardato il sorteggio in diretta sul pullman, poteva andare meglio ma anche peggio. Bisogna sempre pensare alla nazionale, voglio fare sempre il meglio che posso e non andrò lì in vacanza. Mi sono sempre allenato duramente, devi essere pronto perché qualcosa può sempre succedere. E quando arriva il momento, almeno fisicamente sei pronto. Poi di carattere non sono uno che si preoccupa facilmente, forse è carattere. Ora che le cose vanno bene vengo applaudito. Quando le cose andranno meno bene verrà tutto usato contro di me”.