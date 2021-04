La Roma giovedì è impegnata in campo europeo contro l’Ajax, in una gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Questo il programma dei giallorossi di mercoledì, giorno della vigilia: alle 11:30 si terrà la rifinitura a Trigoria mentre alle 18:45 Fonseca e Mancini terranno la conferenza stampa di presentazione del match alla Johan Cruijff Arena.