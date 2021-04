Ajax, Klassen: “Non è finita con la Roma, dobbiamo continuare a crederci” – VIDEO

Davy Klaassen è stato l’assoluto protagonista della sfida di andata per l’Ajax. Il centrocampista è stato l’autore del gol olandese nella gara di andata contro la Roma nei quarti di finale di Europa League e tiene vive le speranze per gli olandesi. Il classe ’93 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali della società in vista del ritorno decisivo per il passaggio del turno. Queste le sue parole:

“Queste sono le settimane che contano. Giochi tutta la stagione per entrare in questa posizione. È importante che tu ci creda sempre, non importa quale partita giochi. Soprattutto in partite come questa, quando hai perso la prima partita. Non c’è molto spazio per i nervi per noi”. Ripensando poi alla gara persa in casa contro la Roma giovedì scorso: “Se giochi quella partita dieci volte, la vincerai sicuramente sette o otto volte. Possiamo incolpare noi stessi se ciò non è accaduto. Deve solo andare meglio al ritorno. Ci saranno momenti in una competizione del genere in cui le cose non andranno bene. Proprio come quando contro lo Schalke eravamo in svantaggio per 3-0. Eppure siamo passati. Anche questo è un momento così, in cui si può pensare che sia finita. Ma non è mai finita: dobbiamo continuare a crederci“.