Ajax, Haller: “Un peccato non giocare l’Europa League, ma non sono frustrato”

Sebastian Haller ha deciso la sfida di oggi contro l’Heerenven in Eredivise. Il centravanti, escluso a causa di un errore nella lista di Europa League, sarà indisponibile contro la Roma. Il francese ha poi parlato ai cronisti del sito ESPN a margine della vittoria in campionato. Queste le sue parole:

“Tutti dicono che mi manca l’Europa League e che sono frustrato, ma non è così. Ovviamente è un peccato che io non possa giocare, ma non sono concentrato su questo. Ma su come gioco in campo.È la potenza di questa squadra. Anche se non abbiamo giocato bene, abbiamo vinto. Non possiamo essere soddisfatti del gioco, ma dei punti”.