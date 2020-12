AIC, Calcagno nuovo presidente, Sara Gama vice. In consiglio Bonucci, Donnarumma, Acerbi e Ranocchia

L’Associazione Italiana Calciatori o AIC ha un nuovo presidente: si tratta di Umberto Calcagno, ex calciatore professionista che prende ufficialmente il posto di Damiano Tommasi. Come riporta calciomercato.com, l’elezione di Calcagno, già vicepresidente vicario dell’Associazione e presidente ad interim dopo le dimissioni di Tommasi, è avvenuta il 30 novembre 2020 nel corso dell’assemblea on-line: oltre a lui sono stati eletti i componenti del nuovo Consiglio direttivo che rimarrà in carica per il quadriennio 2020-2024. Sara Gama sarà la prima vice presidente donna nella storia del calcio italiano. Nel consiglio direttivo ci sono, tra gli altri, Bonucci, Donnarumma, Acerbi, Ranocchia, Audero e De Silvestri.