Ahi ahi, Dzeko troppo solo. Mancano i gol delle punte

Il 2019 si era chiuso con la Roma al quarto posto della classifica dei gol fatti. Lo 0-2 con il Torino poi ha fatto cambiare l’umore e le aspettative della gente. Una difficoltà evidente è quella di andare a segno con i propri attaccanti. Non tanto con Dzeko, che ha realizzato 7 gol, quanto con tutta la batteria di trequartisti che dovrebbe assisterlo. Considerando anche il bosniaco, sono 20 le reti provenienti dall’attacco della Roma. Il solo Immobile per esempio ne ha segnati 19. Fa riflettere anche che il secondo miglior marcatore giallorosso in campionato sia Kolarov con 5 centri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.