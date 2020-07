Agostino Di Bartolomei, il Capitano Silenzioso

Il Tempo – È in arrivo, da stasera a domenica, al Teatro Tor Bella Monaca, lo spettacolo di e con Ariele Vincenti, dedicato al grande Agostino Di Bartolomei, giocatore simbolo della Roma. È la storia del cosiddetto Capitano Silenzioso, lasciato ai margini da un mondo che non si volta indietro. Un uomo cresciuto in borgata, che portava in giro per l’Italia una romanità diversa, dove i valori di solidarietà e ironia sono il suo fondamento. Non era abituato a dire parole che non pensava, Agostino, ma a pensare tutto quello che diceva. Il suo esempio rappresenta un calcio fatto di rispetto, lealtà e sana competizione.