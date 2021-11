Agente Felix: “La partita di ieri non la dimentcherò mai. Afena è all’inizio del suo percorso, ha ancora tanto da migliorare”

Oliver Arthur, agente di Felix Afena-Gyan, l’eroe inaspettato della partita contro il Genoa, ha parlato al Corriere dello Sport delle sue sensazioni dopo la doppietta del giovane talento. Esperto conoscitore del calcio africano, Arthur ha portato tanti talenti africani in Serie A, riuscendoli far emergere da un calcio sconosciuto tramite la sua agenzia, la Arthur Legacy. Queste le sue parole:

“Quella di ieri è stata una notte che non dimenticherò mai. Ho guardato la partita con la mia famiglia e sono rimasto senza parole. Subito dopo la partita Felix mi ha chiamato e mi ha detto una frase che mi ha commosso: “Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Sappi che ogni volta che scenderò in campo sarà per merito tuo, e mi impegnerò al massimo in ogni partita per dimostrarti tutta la mia gratitudine”. Non mi scorderò mai quello che mi ha detto, così come la felicità della madre. L’ho sentita ieri, ci sentiamo sempre, era al settimo cielo. E stiamo lavorando per farla venire presto a Roma”.