Affaticamento muscolare: Zaniolo a forte rischio. Ma con la Samp era panchina

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Non è proprio un buon momento per Zaniolo. Come se non bastassero il derby vissuto in panchina, la non brillante (eufemismo) esperienza in Nazionale e il rinnovo del contratto con la Roma ancora in stand-by, Nicolò ha accusato un leggero problema muscolare che lo mette in dubbio per il match di domani a Genova contro la Samp.

Zaniolo è tornato dalla Nazionale con un affaticamento muscolare al flessore: una decisione sarà presa da Mourinho dopo l’allenamento di rifinitura , ma partirà con i compagni solo se sarà in grado di giocare almeno uno spezzone di partita e senza rischiare nulla, perché la Roma è attesa da una serie di partite ravvicinate in cui si gioca la stagione. Quasi sicuramente, però, lo aspettava comunque la panchina. Zaniolo, che si è trincerato dietro un silenzio social per lui insolito, dovrebbe essere pronto per la trasferta di Conference in Norvegia contro il Bodo Glimt.

Sullo sfondo c’è sempre la questione del contratto: quello attuale è in scadenza nel 2024 però la Roma ha messo tutto in stand-by e fino al termine della stagione non si metterà seduta a trattare, non solo con Zaniolo ma con tutti gli altri calciatori (Spinazzola, Cristante, Veretout i più importanti della rosa) con la stessa scadenza. A Trigoria pensano di avere tutto il tempo per trattare il prolungamento prima dell’inizio della prossima stagione, in caso contrario sono disponibili ad ascoltare eventuali offerte.