Addio Olsen e Lopez, in pole Sirigu. Milik prima scelta se Dzeko parte

Il Messaggero (S.Carina) – I tifosi della Roma tornano a farsi sentire nella sede dell’Eur con due striscioni: il primo per Friedkin e il secondo di congedo per Pallotta. Nell’incontro di Londra Fienga avrà più chiaro il margine per operare sul mercato. Sarà aiutato da De Sanctis che ha sempre tre offerte in piedi: Ascoli, Verona e Cremonese. Uno dei primi obiettivi sarà quello di regalare a Fonseca un nuovo portiere. Sirigu è la prima scelta, anche se ieri è stato accostato anche Andrada che piace al Torino. Non è fantasia ipotizzare un triangolo che porterebbe lo stesso argentino alla corte di Cairo. Prima di chiudere bisogna trovare una sistemazione per Pau Lopez ed Olsen. Lo spagnolo preferisce tornare nella Liga e in questo casa va segnalato l’interessamento del Valencia in prestito. A Trigoria non piace questa situazione, ma sono consapevoli che prima o poi la dovranno accettare. Difficile trovare un club disposto a mettere 20,6 milioni di euro sul piatto per evitare una minusvalenza. Olsen aspetta di conoscere il suo destino tra Celtic, Bayer e Cagliari che attende anche il sì di Jesus. Poi si passerà a Fazio e Perotti. La Roma poi sta ragionando anche sul mercato delle plusvalenze e qui si fanno i nomi di Napoli e Juventus. Con gli azzurri da tempo si parla di Under e la richiesta di 30 milioni è eccessiva. Fienga guarda sempre con interesse cià che succede attorno a Milik ed è in una posizione d’attesa con Maksimovic.