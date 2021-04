Addio al campionato, tutto per l’Europa League: è un salto nel buio – VIDEO

Pagine Romaniste – Con la sconfitta contro il Torino la Roma dice addio al quarto posto e, probabilmente, anche ad una qualificazione per l’Europa League. La scelta è abbastanza chiara: risparmiare al massimo le energie in Serie A per gettarle contro il Manchester United (tralasciando tutto quello che sta succedendo con la SuperLega). La cosa è alquanto pericolosa. Non si molla mai un obiettivo per provare a prenderne un altro. La Roma potrà giocare anche la miglior partita della sua storia contro gli inglesi ed uscire comunque. Potrà fare 50 tiri a 1 nelle due partite e uscire lo stesso. Ci sono troppe variabili tralasciate. E’ un vero e proprio salto nel buio dove, sicuramente, si parte dietro al Manchester United che è una corazzata dell’Europa League ma dell’intero Continente.