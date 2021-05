Addio a Tor di Valle entro giugno. Poi sì ai Municipi

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Ormai si vede lo striscione del traguardo. Entro una ventina di giorni il Comune dovrebbe votare la revoca al Pubblico Interesse del progetto di Tor di Valle. La Giunta aveva già espresso il proprio parere la scorsa settimana, ma il voto dell’assemblea è necessario. Al club è stato fatto capire che entro il mese di giugno tutto sarà concluso. C’è ottimismo sul fatto che la vicenda possa ricomporsi senza perdere ulteriore tempo.

La famiglia Friedkin vuole passare in fretta all’individuazione della nuova area, che risponda ai requisiti richiesti, cioè l’inserimento nel tessuto urbano e la fruibilità grazie a solide infrastrutture, tenendo conto che stavolta non necessiterà di un “business park“. La Roma è pronta a svelare le proprie idee al Comune con le aree della Tiburtina e dell’Eur in prima fila. La società, stavolta, vorrebbe che i Municipi coinvolti nei progetti fossero edotti e resi partecipi ancora prima della scelta definitiva.