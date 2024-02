Accardi (Ds Empoli): “Abbiamo preso in considerazione la cessione di Baldanzi sia per il bene del ragazzo che della società”

l DS dell’Empoli, Accardi, ha parlato in conferenza stampa al termine del calciomercato invernale. Questi i passaggi su Tommaso Baldanzi, arrivato alla Roma proprio dai toscani:

Qual è stata la meccanica della cessione di Baldanzi?

“Voi sapete benissimo che l’Empoli è una società virtuosa, ma che sta anche attenta ai conti. Di conseguenza quando ci sono queste opportunità, sia per il calciatore che per la società, dobbiamo valutarle. Ci sono momenti in cui la società in cui può decidere di non vendere, altri in cui decide invece di farlo. Qui è il gruppo a fare la differenza, non il singolo”

Perché a gennaio e non in estate la cessione di Baldanzi?

“In estate erano stati già ceduti Parisi e Vicario, due cessioni importanti con cui avevamo incassato. Poi perché fondamentalmente la società non aveva l’esigenza di dover vendere da un punto di vista economico. Si è presentata un’opportunità importante per il ragazzo, per il bene della società noi siamo tenuti a prendere in considerazione queste cose perché quando si innescano questi meccanismi non puoi fermarli. Quando investi sui giovani si sa che l’Empoli è un mezzo per farli andare in palcoscenici importanti. Il bene del ragazzo e della società era quello di prendere in seria considerazione questa opportunità”