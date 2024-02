Dopo il triste annuncio della scomparsa di Giacomo Losi. Il figlio, Roberto, ha reso noto sui social la data e il luogo dell’ultimo saluto all’ex capitano giallorosso. Domani alle 15 sono in programma i funerali a Roma, nella parrocchia di Santa Paola Romana alla Balduina: “Saluteremo il mio papà”, ha scritto, “con il suo solito sorriso, vi aspetterà per abbracciarvi tutti. Grazie per l’immensa vicinanza dimostrata a me e alla mia famiglia. Roberto”.