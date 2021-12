Abraham: “Tantissime persone pensavano fosse impossibile per una squadra come noi. Una delle vittorie più importanti”

Tammy Abraham, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Atalanta-Roma 1-4. Queste le sue parole:

ABRAHAM A DAZN

Una grande prestazione, una grande vittoria. Giornata perfetta?

Che vittoria, che vittoria. Non saprei cosa aggiungere. Tantissime persone pensavano fosse impossibile per una squadra come noi. Una delle vittorie più importanti. Tutti hanno potuto vedere il calore dei tifosi.

L’abbraccio con Mourinho?

Semplicemente emozioni. Sapevamo che era una grande vittoria per noi. Non ci siamo parlati, un abbraccio che diceva tutto.

Quanto sei felice per Zaniolo?

Avete visto come abbiamo esultato per il gol. Ha passato un momento non facile, dà sempre il massimo. Mi piace giocare con lui.

Un saluto per i tifosi?

Ciao tifosi, daje.

ABRAHAM AI CANALI SOCIAL DELLA ROMA

Il match?

Che vittoria, non c’è molto altro da dire. Abbiamo dato tutto in campo e questa è una delle più grandi vittorie di questa stagione.

Come l’avete vinta?

Siamo un’ottima squadra, siamo partiti alla grande col mio gol, abbiamo difeso bene.

Il tuo rendimento?

“Cerco di aiutare la squadra facendo di tutto, gol, assist, giocando per la squadra. Voglio ripagare i compagni e i tifosi per il supporto.