Abraham: “Subito un trofeo”

Corriere dello Sport (R.Maida) – “Perchè sono venuto qui? Perchè la Roma mi ha voluto davvero e me lo ha fatto capire. Certe cose si percepiscono“, ha detto nella sua prima intervista Tammy Abraham. Prima di ripartire per l’Inghilterra dove è andato a sbrigare le partiche per il visto permanente, l’attaccante ha potuto calzare la nuova maglia numero 9: “Non vedo l’ora di iniziare. Sono pronto a giocare subito, mi sono allenato per tutta l’estate giocando le amichevoli, spero di poter lavorare presto con i nuovi compagni“. Ha firmato per 5 anni e percepirà 4,5 milioni più bonus che grazie al decreto crescita costeranno “solo” 5,8 milioni lordi.

Al Chelsea, a cui è riservato un diritto di riacquisto valido dal 2023 a 80 milioni, andranno 40 milioni più bonus spalmati su quattro bilanci: “Le aspettative sono alte. Dobbiamo velocemente tornare tra le prime quattro per giocare in Champions l’anno prossimo. E poi conto di vincere qualche trofeo“. Al rientro da Londra dovrà sottoporsi a 5 giorni di quarantena, ma la Roma ha già chiesto all’Asl l’autorizzazione per farlo allenare con i compagni e consentirgli di giocare le partite in quanto comprese nel tragitto casa-lavoro-casa.