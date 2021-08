Abraham ringhia: “Sono qui per impormi e portare la Roma in Champions”

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – 40 milioni più 2 di bonus, la maglia numero 9 e la speranza di diventare subito qualcosa di importante. Si è presentato così ieri Tammy Abraham al mondo Roma: “L’ho sempre seguita in Champions e alcuni compagni come Rudiger e Palmieri mi hanno parlato bene del club. Toni, in particolare, ripeterebbe volentieri l’esperienza romanista. E poi mi hanno voluto davvero, mi hanno chiamato tutti i giorni. La Roma merita di tornare tra le prime quattro e giocare la Champions League, di giocare per vincere dei titoli. Avere Mourinho come allenatore è uno stimolo in più“. Felice anche Tiago Pinto: “Abraham è un calciatore giovane, cone enormi margini di crescita, ma che in Inghilterra ha già giocato più di 200 partita e segnato più di 100 gol“.