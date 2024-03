Abraham pubblicizza la sfida australiana tra Roma e Milan: “Per il match di Perth sarò pronto” – VIDEO

Tammy Abraham dopo aver riassaporato l’atmosfera dell’Olimpico ieri contro il Sassuolo, oggi il numero 9 giallorosso ha pubblicizzato l’amichevole che si terrà in Australia, a Perth, il 31 maggio tra Roma e Milan: “Amici australiani, sono quasi pronto a tornare in campo. Ho un grande finale di stagione davanti a me, dopo sarò pronto per la gara che si giocherà a Perth. Ci vediamo il 31 maggio all’Optus Stadium. Non mancate!”

Tammy has a message for you! 👋 We are heading to Australia to face AC Milan in Perth on 31 May. 🇦🇺 Buy your tickets now 🎟️ https://t.co/utQRyqDwWy#ASRoma pic.twitter.com/OP2T7TcoZg — AS Roma English (@ASRomaEN) March 18, 2024