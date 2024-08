La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Occhi sulla Premier e Premier con gli occhi su Roma. Insomma, l’interesse è ambivalente e alla fine potrebbe rendere felici un po’ tutti. Nel senso che dalle parti di Londra, esattamente a Stratford, c’è un club che sta pensando seriamente a Tammy Abraham ed è il West Ham. Un’offerta ufficiale a Trigoria non è ancora arrivata, ma anche nella Roma sanno di quanto piaccia agli Hammers il loro centravanti. Ed allora l’interesse potrebbe congiungersi, nel senso che gli inglesi hanno bisogno di un altro attaccante e la Roma – a determinate condizioni – è già entrata nell’ottica di idee di poter fare a meno di Abraham. Anche perché con quei soldi lì Ghisolfi potrebbe andare a chiudere altre due operazioni, ad iniziare da Assignon.

Il West Ham poco più di una settimana fa ha preso il tedesco Niclas Fullkrug dal Borussia Dortmund per 30 milioni di euro, ma va a caccia di un altro centravanti di valore. Dopo averci provato a lungo con John Duran, il colombiano dell’Aston Villa, a Londra stanno virando proprio su Abraham, per avere così una coppia di attaccanti che possa far dimenticare le delusioni dello scorso anno (9° posto in Premier). La Roma valuta Abraham 30 milioni di euro, ma dovesse arrivare un’offerta da 25+5la prenderebbe sicuramente in considerazione. E con quei soldi potrebbe andare a completare la rosa da mettere a disposizione di De Rossi. Del resto, tra i giocatori “vendibili” Abraham è quello che può portare maggiore liquidità nelle casse giallorosse. Insieme a Dybala, il cui destino però sembra destinato a restare giallorosso (sul mercato c’è anche Bove, per cui la valutazione è di 15 milioni, ma di acquirenti finora nulla).

Ed allora se il West Ham dovesse davvero farsi avanti, a Trigoria entrerebbero i soldi per chiudere altre operazioni (fermo restando che poi bisognerebbe cercare anche un centravanti di riserva, ma magari questo arriverebbe in prestito). Ad iniziare da Lorenz Assignon, il terzino destro del Rennes su cu cui Florent Ghisolfi, il responsabile tecnico della Roma, lavora oramai da tempo. Il Rennes continua a chiedere ufficialmente 15 milioni, ma a 13 è pronto a chiudere. Il giocatore – che ha l’accordo da tempo con i giallorossi – rivendica invece una vecchia promessa a 11 milioni di euro. Più o meno un terzo del potenziale incasso di Abraham al West Ham. Il resto verrebbe invece dirottato su Loic Badé, il difensore centrale del Siviglia che a Parigi 2024 ha vinto la medaglia d’argento con la Francia. Su di lui è piombato anche lo Stoccarda e ieri dalla Spagna filtrava un’offerta (rifiutata) dei tedeschi da 15 milioni. Il Siviglia ne vuole 20, esattamente l’altra quota parte dell’eventuale cessione di Abraham al West Ham. Insomma, i conti tornano, anche se poi ci sarebbero delle sfumature da limare.