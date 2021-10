Abraham, per gli inglesi è già “Tammy Totti”

Superstar con la maglia della Roma, protagonista anche in nazionale. Un avvio di stagione esaltante per Tammy Abraham, tornato finalmente tra i convocati di Gareth Southgate dopo quasi un anno di assenza. Il centravanti ha risposto presente alla chiamata che mancava da quasi un anno, dal match del 18 novembre 2020 contro l’Islanda.Questa sera giocherà il match contro l’Andorra (ieri è scoppiato un incendio nello stadio, con fuoco tra le due panchine, ma si dovrebbe giocare), intanto ieri in allenamento è stato “preso di mira” dal suo compagno Declan Rice: “C’è qui un nuovo Totti, Tammy Totti“, ha scherzato il ragazzo sul nuovo numero nove giallorosso.

Il video delle battute di Rice è stato pubblicata sui social dalla nazionale inglese, scatenando i romanisti soprattutto quando il centrocampista ha ripetuto: “Si definisce già il dio di Roma! il nuovo compagno di Totti. Tammy Totti.” Intanto in Inghilterra è scatto un allarme sulla presunta presenza di calciatori No vax, e stando agli ultimi dati solo un terzo dei club della Premier avrebbero vaccinato la metà dei propri calciatori. Anche per questo sono partiti diversi appelli a vaccinarsi, compreso quello di Abraham che è stato tra i primi a somministrare la dose del vaccino anti Covid.