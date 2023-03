Abraham, la Premier richiama l’inglese. Il Manchester United sulle tracce dell’attaccante

Dopo la pesante sconfitta per 7-0 contro il Liverpool, sono iniziati malumori e scricchiolii in casa Manchester United. Nonostante l’arrivo di Ten Hag abbia portato risultati e sicurezza in casa dei Red Devils, certe sconfitte lasciano la cicatrice. Ora lo United è sulle tracce di un attaccante e nella lista dei desideri del club inglese si trova anche Tammy Abraham, oltre a Kane e Osimhen. Il 9 giallorosso, tenuto inizialmente in panchina nelle ultime partite a causa dei punti sotto la palpebra, sarebbe oggetto del desiderio anche del Chelsea di Potter, che potrebbe esercitare la recompera sul giocatore. Lo riporta il Daily Mirror.