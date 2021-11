Prima doppietta con la maglia della Roma con tanto di gol d’autore in rovesciata. L’avventura di Tammy Abraham potrebbe decollare proprio da questa sera con un’intesa grandissima con Nicolò Zaniolo. I due talenti sono stati protagonisti anche di uno scambio di battute su Instagram. Al post dell’inglese, il numero 22 ha risposto: “MOSTRO!“.

“Per la Maglia. Per la Gente. Per la Roma“.