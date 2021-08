Abraham esente da quarantena per motivi di lavoro. Resterà in Italia meno di 120 ore

Tammy Abraham ha finalmente detto di sì alla Roma e alle ore 13 questo pomeriggio è arrivato nella Capitale, sbarcando all’aeroporto di Ciampino. Secondo quanto riporta Filippo Biafora de Il Tempo, il calciatore inglese è esentato dalla quarantena per motivi di lavoro. L’attaccante però resterà in Italia meno di 120 ore: nei prossimi giorni infatti è previsto un ritorno in Inghilterra al fine di completare le procedure burocratiche necessarie per ottenere il visto, in quanto calciatore extracomunitario.

