Tammy Abraham scalpita ed è pronto a scendere in campo contro la Sampdoria. Allontanata la lombalgia, che l’ha costretto a non rispondere alla chiamata dell’Inghilterra durante la sosta, l’attaccante guiderà i giallorossi a Marassi. Concentrazione massima quindi come dimostra lo stesso giocatore tramite una stories Instagram dove scrive: “Siamo tornati“.