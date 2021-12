Abraham e Mayoral, la replica

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Mourinho cambia pochissimo. Contro lo Spezia, che nella passata stagione ha fatto soffrire la Roma di Paulo Fonseca, lo Special One confermerà l’attacco con Abraham accanto a Borja Mayoral, dopo la prova positiva di giovedì scorso, con entrambi i centravanti in gol contro il Cska Sofia. Sarà un attacco inedito in campionato, considerati la squalifica di Zaniolo e il periodo di involuzione di Shomurodov. Lo spagnolo avrà una nuova chance e sarà per lui la prima partita da titolare in campionato. Finora ha collezionato solo tre presenza per 26 minuti complessivi. Già con le valigie pronte per gennaio, la sua posizione potrebbe cambiare nelle ultime tre partite del 2021, prima dell’apertura del marcato di gennaio.

Borja Mayoral, in prestito dal Real Madrid, in ogni caso a giugno tornerà alla casa madre, che lo sposterà in un altro club. Per averlo a gennaio si è mossa la Fiorentina, che potrebbe perdere Vlahovic. Da agosto i contatti tra l’entourage del giocatore e il club viola non si sono mai interrotti, mai in queste ultime partite la situazione potrebbe cambiare. Lo spagnolo per stasera è in vantaggio su Shomurodov. Giovedì è stato il suo primo centro stagionale, mentre l’anno scorso tra campionato ed Europa League aveva realizzato ben 17 reti. Finora il suo utilizzo con Mourinho è stato marginale, lo scorso anno contro lo Spezia fu protagonista di tre errori clamorosi in Coppa Italia, ma fu protagonista anche qualche giorno dopo, sempre all’Olimpico e contro lo stesso avversario, doppietta e un 4-3 che allontanò la crisi.