Abraham e Mayoral davanti, torna disponibile Felix. Ballottaggio Verde-Strelec per affiancare Manaj

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo, F.Gennarelli) – Mourinho contro lo Spezia, che nella passata stagione ha fatto soffrire la Roma di Paulo Fonseca, confermerà l’attacco con Abraham accanto a Borja Mayoral, dopo la prova positiva di giovedì scorso con entrambi i centravanti in gol contro il CSKA Sofia. Sarà un attacco inedito in campionato, considerati la squalifica di Zaniolo e il periodo di involuzione di Shomurodov. Per lo spagnolo sarà la prima partita da titolare in campionato. Una volta stabilita la coppia d’attacco, il resto della formazione è fatta. Mou si affida ai più esperti, sarà ancora 3-5-2, con numerose assenze e le squalifiche di Mancini e Zaniolo. In difesa Ibanez si sposta a destra, con Smalling centrale e Kumbulla a sinistra. A centrocampo Karsdorp e Vina saranno gli esterni, Veretout e Cristante saranno la diga di centrocampo, mentre Mkhitaryan avrà compiti da trequartista. Convocato anche Felix, tornato negativo al Covid 19.

Lo Spezia si presenta invece senza Nzola, fuori squadra per motivi disciplinari. Chissà che non possa essere l’ex di turno Daniele Verde ad esaltarsi in questa partita, lui che quando vede l’Olimpico sa sempre far male: due volte a segno contro i giallorossi, sia in Coppa Italia che in campionato la scorsa stagione, così come contro la Lazio. Potrebbe essere lui, in ballottaggio con Strelec, ad affiancare Manaj nel 3-5-2. Per il resto non dovrebbe cambiare molto rispetto all’undici che ha impattato con il Sassuolo.