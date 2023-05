Abraham cerca gol ma perde la nazionale

Il Tempo (M. Cirulli) – Abraham ancora fuori dalla nazionale inglese.

Ieri Southgate ha diramato la lista dei 25 convocati per le gare di qualificazione agli Europei del 2024 per le gare di giugno contro Malta e Macedonia del Nord e l’attaccante della Roma non risulta tra i nomi scelti per rappresentare i Tre Leoni assente anche Smalling.

L’annata dell’ex Chelsea non è stata sicuramente esaltante, soprattutto se paragonata alla prima stagione nella capitale.

Con tre partite ancora da giocare, Abraham ha collezionato 51 presenze, collezionando nove gol, esattamente un terzo delle reti della scorsa stagione, la sua migliore.

C’è tuttavia da sottolineare che, oltre al minor minutaggio rispetto allo scorso anno e un tipo di lavoro diverso richiesto da Mourinho, questo campionato rappresenta l’eccezione e non la regola: solamente una volta, da quando ha esordito, l’attaccante inglese non è riuscito a terminare un anno calcistico senza andare in doppia cifra. In attesa di capire se il futuro di Abraham sarà ancora nella Capitale, l’attaccante spera di festeggiare la doppia cifra in questo finale di stagione, magari proprio a Budapest.