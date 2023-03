Abraham: “Adoro Mourinho, è un leader. Ritorno al Chelsea? Mai dire mai”

Il centravanti giallorosso Tammy Abraham ha rilasciato una lunga intervista al magazine inglese FourFourTwo, queste le sue parole:

Sulla scelta della Roma. “Era arrivato il momento di lasciare il Chelsea, e stavo parlando con diversi club in Inghilterra e in Europa. La mia attenzione era rivolta a un certo club londinese. Non dovevo trasferirmi da nessuna parte, conoscevo bene la zona. Era l’Arsenal. Mio padre è un grande tifoso dell’Arsenal quindi era molto entusiasta, tutto andava bene. Poi José mi ha chiamato. Di solito non rispondo mai ai numeri che non ho salvato nei miei contatti. Ma lui ha detto: ‘Ciao Tammy, sono Jose’. E io ho pensato, ‘Wow, che sorpresa!’. Mi ha chiesto come stava la famiglia. Lo conoscevo bene perché mi aveva conosciuto da bambino al Chelsea. Mi ha chiesto: “Sei pronto a lasciare il brutto tempo e venire nella soleggiata Roma?”. Ho riso, abbiamo parlato un po’ di più, mi ha parlato del progetto, delle sue ambizioni per il team. Era a Roma da poco tempo, ma mi spiegò cosa aveva visto e cosa si provava. Ho parlato con i miei agenti e mi hanno detto che non c’erano dubbi, un momento perfetto per iniziare una nuova vita, per andare all’estero e conoscere un’altra cultura diversa. Ero prontissimo e da allora non mi sono più guardata indietro. Ho chiesto dell’Italia a Jorginho e Rudiger. Mi hanno detto che è un un grande club. Guardavo la Roma in Champions League e mi sono fatto un’idea, venire qui è stata un’esperienza pazzesca. Anche solo arrivando all’aeroporto, i tifosi mi stavano aspettando. Ho preso un volo privato, quindi non sapevano a che ora sarei atterrato. I tifosi erano lì dal mattino Avere quell’accoglienza è stato pazzesco”.

Sul ritorno al Chelsea. “Nel calcio mai dire mai. In questo momento, il mio obiettivo e la mia attenzione è rivolta alla Roma: vogliamo finire la stagione. Non ho ancora iniziato a pensare ad altro oltre ad essere qui e fare del mio meglio. Non direi che ci sono questioni in sospeso in Inghilterra, non ho fretta. Il calcio non ha luogo, può essere ovunque. Forse resterò alla Roma per i prossimi dieci anni, o forse no. Non si sa mai cosa c’è dietro l’angolo”.

Su Mourinho. “José è una leggenda. Lo adoro. È quello che noi chiamiamo un vero capo. È un leader. Quando parla, lo si ascolta. Conosce sa come gestire i suoi uomini, è uno dei migliori al mondo in questo campo. Sa come come guidarti, come entrare davvero nella tua pelle. Anche se stai facendo un ottimo lavoro, cercherà comunque di farti fare di più. Non è mai soddisfatto, vuole sempre di più. Prima della semifinale di Conference League contro il Leicester abbiamo giocato una partita di campionato e pensavo di stare giocando una bella partita. Ero pieno di fiducia. Il giorno dopo, José mi ha chiamato in sala riunioni. Avevamo il Leicester dopo due giorni, non c’era tempo per recuperare. Mi disse: ‘Tam, non credo che tu sia stato abbastanza bravo”. Nella mia testa pensavo ‘Ho giocato abbastanza bene!’ Lui disse: “Penso che tu possa fare di più”. Nessun problema. Quando parla, ascolto sempre e seguo i suoi consigli. Sono un ragazzo grande e grosso, sono forte. Mi ha detto che secondo lui non segnavo abbastanza con la testa, soprattutto dai calci d’angolo. La cosa assurda è che due giorni dopo contro il Leicester, ho segnato un gol di testa da un corner! Ricordo che cercavo di capire come come fosse riuscito a farmelo fare. È stato davvero pazzesco. Ne ha parlato due giorni fa e ora sto segnando con la testa”.

Sulla mancata convocazione per il Mondiale. “Southgate mi disse che avevo sbagliato forma al momento sbagliato, che sarebbe stato ingiusto per gli altri giocatori. Si trattava solo di tornare al punto di partenza di tornare al punto in cui ero e di cercare di far parte della prossima squadra. In fondo alla mia testa lo sapevo già. È più difficile essere convocato se non giochi in Premier, le partite di Serie A non vengono mostrate in Inghilterra. Non ero in una fase in cui ero pieno di fiducia o di gol, quindi me lo aspettavo. Ma ovviamente non è bello sentirsi dire queste cose. Mi stavo ancora abituando ai cambiamenti, e all’inizio non mi sono concentrato su me stesso”, continua. “Se qualcosa andava storto, ero il primo a dare la colpa agli altri invece di invece di sedermi e pensare a cosa dovevo migliorare per aiutare gli altri. A volte se vedi un giocatore come me con la testa bassa, senza fiducia, si ripercuote anche sulla fiducia della squadra. Ho dovuto reagire. Mi sono detto ‘Sono un giocatore importante, la mia squadra deve vedermi felice e fiducioso”.