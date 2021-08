Abraham a Londra per ottenere il visto. L’attaccante inserito nella lista Uefa

Tammy Abraham è un nuovo calciatore della Roma. Dopo l’ufficialità da parte del club e il primo allenamento a Trigoria, il numero 9 giallorosso è partito per Londra dove dovrà chiudere l’iter per il visto di lavoro per l’Italia. Una volta rientrato nella Capitale dovrà osservare cinque giorni di isolamento, che saranno in regime di casa-lavoro-casa.

Non sarà quindi a disposizione per la gara di giovedì contro il Trabonzspor, valida per l’andata dei playoff di Conference League. Ci sarà però per quella di ritorno. José Mourinho – che è andato a trovarlo a Villa Stuart – lo ha infatti inserito nella lista Uefa per la partita in programma il 26 agosto. Il nuovo centravanti giallorosso sarà a disposizione a partire da domenica, quando la Roma farà il debutto in campionato contro la Fiorentina. A riportarlo è Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport.