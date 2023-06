Corriere dello Sport (J Aliprandi)– Si aspettava decisamente una vacanza migliore di quella che sta realmente trascorrendo, ma nel calcio, si sa, gli imprevisti sono di casa, così come gli infortuni. Tammy Abraham sta trascorrendo a Londra il primo periodo post intervento al ginocchio, nel suo maxi appartamento nel quartiere Camberwell insieme alla sua fidanzata Leah e il piccolo Amari, il primogenito nato lo scorso marzo.

Il centravanti era stato sottoposto all’intervento al crociato lo scorso 7 giugno al Cromwell Hospital di Londra, e dopo il decorso post operatorio nella clinica si è spostato nella sua casa per cominciare un primo lavoro di riabilitazione. Niente sforzi, massima attenzione al ginocchio operato, Tammy è monitorato attentamente dallo staff medico del la Roma per questa prima fase di un lungo percorso che dovrà affrontare per recuperare totalmente dall’infortunio.

Non si è perso d’animo il giocatore che continua a mantenere il sorriso ed è in costante contatto anche con i suoi compagni di squadra tifosi gli scrivono sui social, lui risponde pubblicando su Instagram qualche foto del ginocchio infortunato e mandando messaggi positivi. Nel corso dei prossimi mesi farà una sorta di staffetta tra Londra dove lo ha operato il dottor Andy Williams e Trigoria dove svolgerà gran parte della riabilitazione.

A luglio sarà al Fulvio Bernardini insieme alla squadra: il 10 si radunerà il gruppo e li resterà per due settimane prima di partire per l‘Asia. Sicuramente sarà un fattore positivo avere i compagni vicino durante la fase di riabilitazione. Se il gruppo fosse partito anche per il ritiro in Portogallo, Tammy sarebbe rimasto da solo a Trigoria. Non il massimo durante il suo primo grave infortunio.

I centravanti è pronto a lavorare sodo, il suo ko lo costringerà a saltare gran parte della stagione. Rientrerà nel 2024, tra febbraio e marzo, e dovrà farlo gradualmente. E pensare che senza l’infortunio sarebbe probabilmente stato ceduto dalla Roma per fare cassa e puntare su un altro attaccante dopo lo scarso rendimento della stagione appena conclusa. Oltre all’Aston Villa, che era fortemente interessata al suo acquisto, anche il Chelsea come ha riportato ieri il The Athletic aveva avviato i contatti per il suo ritorno. Sarebbe tomato quindi a Londra per giocare, e non come adesso per recuperare. Il calcio è imprevedibile, Tammy adesso lo sa bene.