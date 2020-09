A Totti e alla Roma servirà tempo

Corriere dello Sport (R.Maida) – Sugli argomenti sensibili basta poco: una soffiata dall’amico di un amico, la pacca sulle spalle del campagno. Al resto ci pensano i social che amplificano a dismisura ogni cosa. Si è diffusa la “notizia” di un ritorno di Totti alla Roma. In che veste non si sa, con che tempistica neppure, chi lo abbia chiamato idem. La possibilità, comunque, non è infondata. Totti non ha ancora avuto modo di confrontarsi con la famiglia Friedkin. Ha parlato con Malagò ed anche con Fienga pochi giorni fa. Da qui a dire che la strada sia già spianata ce ne passa. Il discorso è simile a quello di De Rossi che sta studiando per diventare allenatore.