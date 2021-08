A Salerno Zaniolo non ci sarà: Carles Perez più di Micki-ElSha

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Ultima partita di agosto per la Roma. Mourinho aveva già ribadito la volontà di non cambiare in questa fase il suo undici titolare. Ci saranno quindi pochi cambi a Salerno prima della nazionale. Uno è obbligato per la squalifica di Zaniolo che lascerà il posto a Carles Perez.

Lo spagnolo sembra rinvigorito dalla cura Mourinho e quando è stato utilizzato si è messo a disposizione con grande sacrificio. Un’altra opzione per il portoghese sarebbe quella di spostare Mkhitaryan a destra ed inserire El Shaarawy. Difficile ci siano cambi in difesa. Stesso discorso per Pellegrini che agirà alle spalle di Abraham.