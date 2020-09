A Roma i lockdown di quartiere: l’Olimpico aperto diventa un caso

Il Messaggero (F.Bernardini – F.Malfetano) – Se il Ministro dello Sport Spadafora si è detto pronto a far approvare oggi un protocollo per riempire gli stadi al 25%, il viceministro alla Saluta Sileri ha già rilanciato parlando di portare la soglia al 33%. Un gioco al rialzo che non è piaciuto né al Ministro della Salute Speranza, né all’assessore della Sanità della Regione Lazio D’Amato. Lo stesso ieri ha tuonato: “Mi sembra il motivo più rapido per tornare a nuovi lockdown“. Questo effetto domino è partito dalla scelta dell’Emilia Romagna di forzare il blocco già la settimana scorso. Oggi la Conferenza delle Regioni dovrebbe approvare la riapertura graduale. Poi toccherà al CTS dare una parere. Con ogni probabilità la data di riapertura sarà quella del 17-18 ottobre, subito dopo la sosta della Nazionali. Se non sarà possibile garantire flussi separati, allora in quell’impianto potranno entrare massimo mille persone. Per il protocollo dell’Olimpico potrebbero entrare circa 17mila spettatori.