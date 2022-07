A porte chiuse e nel silenzio totale. Ma è l’idea Special per un gran futuro

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Non è un mistero che il silenzio di Mourinho è uno di quelli che fa rumore, perchè si può facilmente manipolare a seconda delle tesi che si vogliono dimostrare. Che gli allenamenti siano a porte chiuse ormai non è più una sorpresa, che persino le amichevoli non si possano vedere non è un fatto nuovo, ma che lo stesso Club non possa produrre foto è una primizia. Anche i video si sono fermati a qualche frame alla soglia del terreno di gioco. Per quale motivo Mourinho ha scelto questa strada?

Vista l’assenza di tanti Nazionali, la rosa è composta da molti giocatori della Primavera e il tecnico non gradisce che abbiano una sovraesposizione mediatica eccessiva. Anche questa è una tutela che Mourinho esercita a modo suo. Il secondo motivo che riguarda le conferenza è più sottile eppure comprensibile. Le domande andrebbero nella direzione del mercato e quanto sia stato bello vincere a Roma dopo 14 anni. Il rischio è che sul primo argomento ogni dichiarazione può essere utilizzata in modo non consono. Intanto oggi ci sarà la prima uscita contro il Trastevere.