A Marassi il vero dubbio è il portiere. Mirante non sta bene, si scalda Pau Lopez

Corriere dello Sport (R.Maida) – Non è al meglio Antonio Mirante: il portiere che è ormai diventato il titolare per Fonseca in campionato ha preso una forte botta in uno scontro di gioco contro la Fiorentina ed in settimana si è allenato a singhiozzo. E allora ecco che scalda i motori Pau Lopez, che in Europa League ha fatto registrare sensibili progressi. Il tecnico deciderà stamattina, motivo per cui in trasferta ha portato 4 estremi difensori: oltre ai due coinvolti nel ballottaggio, ci sono anche Boer e Farelli.