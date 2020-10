A destra tocca a Peres, Santon out

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Domani contro la Fiorentina rientrano i big. Il turnover non ha funzionato contro i bulgari del CSKA Sofia a differenza di Berna ed ecco che rientrano per una gara importante le prime linee. Confermato Smalling che giovedì ha passato con successo un primo test. In porta ci sarà Mirante, in difesa Ibanez, Mancini e appunto Smalling. Kumbulla si riposerà, non a caso ha giocato l’intera gara di giovedì. Il solito problema è sulla fascia destra: questa volta dovrebbe toccare a Bruno Peres, con Karsdorp che non convince e Santon fermo per infortunio. Pronto a tornare a breve Riccardo Calafiori, fermato dal Covid.