A destra Reynolds e non solo: ci sono Soppy e Frimpong

Corriere dello Sport (R.Maida) – La Roma ci riprova. Non è ancora finita la trattativa per Bryan Reynolds, terzino destro americano del Dallas. Ryan Friedkin si sta interessando personalmente alla questione, dopo essersi consultato con il direttore sportivo in pectore Tiago Pinto. La concorrenza europea è già qualificata, il ragazzino ha ricevuto offerte importanti dal Bruges e da un paio di club francesi, ma la Roma è in corsa. L’operazione costerebbe di solo cartellino circa 7 milioni più il 10 per cento da aggiungere sulla futura rivendita. Reynolds, classe 2001, negli Stati Uniti è considerato il miglior talento emergente.

Leggi anche: Brivido finale ma è una vittoria da terzo posto

Tiago Pinto comunque sonda altri giovani nel ruolo a cominciare da Soppy del Rennes. Fonseca vorrebbe invece Frimpong, olandese del Celtic. Capitolo portiere: a gennaio resta complicato intavolare uno scambio di prestiti con il Torino tra Pau Lopez, anche ieri escluso da Fonseca, e Sirigu.