Tuttosport – C’è anche Daniele De Rossi tra i giocatori del Boca Juniors premiati, prima del match col Lanus, con la medaglia di Campione di Superliga 2019-20. L’ex capitano della Roma non ha potuto partecipare alla premiazione per le restrizioni legate al Coronavirus, ma sia il presidente Ameal, che il vicepresidente Roman Riquelme, hanno garantito che la medaglia viaggerà presto per la Capitale.