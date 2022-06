A centrocampo si riparte da Cristante. Piace Bissouma, Celik per la fascia

Corriere della Sera (G. Piacentini) – La scelta di Mkhitaryan di preferire l’Inter alla Roma ha cambiato le strategie di mercato della società giallorossa. Tiago Pinto sarà costretto a rivoluzionare un intero reparto, il centrocampo, che già prima della decisione dell’armeno aveva bisogno di un innesto di qualità, il regista a lungo richiesto da José Mourinho. Ora gli arrivi dovranno essere almeno un paio.

Uno da cui ripartire è Bryan Cristante. Il centrocampista della Nazionale piace a molte squadre, in Italia lo seguono il Milan e la Juventus, ma piace soprattutto al tecnico portoghese e per questo l’estate sarà dedicata al suo rinnovo, con prolungamento del contratto fino al 2026.

Cristante potrebbe essere l’unico superstite dell’ultima stagione perché il riscatto di Sergio Oliveira è tutt’altro che scontato. Ad eccezione di Bove, che rimarrà a Trigoria per continuare a fare esperienza alle spalle dei titolari, tutti gli altri sono destinati a partire.

Tra i nomi in entrata, Mourinho ha “suggerito” Yves Bissouma, centrale di centrocampo che gioca nel Brighton: classe ’96 maliano, è ottimo in fase di copertura e di ripartenza. Un altro obiettivo è Douglas Luiz, brasiliano dell’Aston Villa: ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato dal club inglese circa 30 milioni.

Piace molto Ruben Neves del Wolverhampton, assistito da Jorge Mendes, mentre col Sassuolo potrebbe iniziare una doppia trattativa per Frattesi (la Roma mantiene una percentuale del 30% sulla sua futura rivendita) e Maxime Lopez.

L’argentino Paredes (un ex) resta un sogno, soprattutto per via dell’ingaggio. Il nome buono per la fascia destra, invece, rimane quello di Zeli Celik del Lille, valutato circa 10 milioni.