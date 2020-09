A Cagliari gioca anche papà Dzeko

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – E’ la terza ed ultima amichevole stagionale prima dell’esordio in campionato, previsto il 19 settembre al Bentegodi contro il Verona. La Roma affronta in una Sardegna Arena semi aperta (a mille tifosi) il Cagliari dell’ex Eusebio Di Francesco. Parteciperà alla trasferta anche Edin Dzeko nonostante oggi diventerà papà per la terza volta. Si era pensato di escluderlo ma alla fine il bosniaco ha preferito esserci. Sarà un test importanze per Karsdorp che partirà titolare. Forse anche i Friedkin seguiranno la squadra.