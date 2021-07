Corriere dello Sport.it – Prima amichevole per la Roma di José Mourinho. I giallorossi hanno vinto per 10-0 contro il Montecatini, club che milita in Serie D. Reti di Carles Perez, Mancini, Calafiori, Zaniolo, Zalewski, Diawara e la tripletta di Mayoral. Piccola curiosità: Zaniolo ha giocato il secondo tempo con la fascia da capitano, evidentemente Mourinho gli ha subito voluto dare fiducia.