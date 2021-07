Non ci sono per il momento grosse novità in entrata per il mercato della Roma. Il club giallorosso continua a monitorare un eventuale esterno a sinistra per rimpiazzare Spinazzola, che fino a gennaio difficilmente farà parte integrante dei progetti di Mourinho. Resta calda la pista Bensebaini, come riporta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Sky Calciomercato, L’Originale”.