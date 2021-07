In settimana possibili visite mediche di Rui Patricio. Si cerca un sostituto di Spinazzola

La Gazzetta dello Sport – In arrivo Rui Patricio, il Wolverhampton dovrebbe incassare circa 10 milioni più bonus. Il portiere portoghese, in settimana, potrebbe anche interrompere le sue vacanze per fare le visite mediche e poi tornare ancora libero per qualche giorno. Si cerca un sostituto affidabile di Spinazzola. Restano in piedi le piste che portano a Dimarco dell’Inter, Emerson Palmieri del Chelsea e Biraghi della Fiorentina, ma il nome nuovo è Reinildo Mandava, 27 anni, mozambicano del Lilla, che però chiede 15 milioni per il suo giocatore. Nel mirino pure Alejandro Grimaldo, 25 anni, spagnolo del Benfica, anche se da parte di Pinto c’è una sorta di ritrosia a trattare col suo vecchio club. Tra le voci di mercato, poi, tornano a spuntare quelle relative a Boateng.