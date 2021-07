Mercato, tentativo della Roma per Marcelo: pista complessa

Sta per iniziare il ritiro della Roma e il mercato inizia ad entrare nel vivo. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, i giallorossi fanno sul serio per Marcelo del Real Madrid. Mourinho sta corteggiando il terzino brasiliano, suo ex pupillo nei tempi blancos. Ci sono stati i primi contatti telefonici ma la trattativa è ardua.

