Braga, Carvalhal: “Si giocano tante partite, i giocatori sono in deficit”. Horta: “La Roma è una grande squadra”

Carlos Carvalhal, allenatore del Braga, ha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa sulla gara di sedicesimi di finale di Europa League. Ecco le sue parole:

“La realtà è che, tranne che con il Porto, contro ogni avversario affrontato abbiamo giocato recuperando per meno giorni. Si giocano due o tre partite di seguito, e poi arriva la quarta, quinta, sesta, settima … I giocatori sono in deficit. È doloroso, 24 ore fanno la differenza. A volte leggo commenti completamente ignoranti sull’argomento. La gente dice che in Inghilterra si gioca ogni tre giorni, ma non è vero: giochi tre, tre, quattro. Questo ritmo può causare infortuni e non ci sono recuperi completi. C’è un molta ignoranza al riguardo. Ripensate all’anno scorso e ditemi quante squadre hanno giocato tre partite di fila ogni tre giorni. Io non me ne ricordo. Non è normale, la normalità è da tre a quattro giorni. Camminiamo sul filo spinato e il Braga lo ha fatto benissimo, grazie al gruppo che ho, con giocatori di grande carattere “.

Insieme all’allenatore anche l’attaccante Ricardo Horta:

“Sappiamo che sarà difficile, perché la Roma è una grande squadra. Abbiamo però analizzato l’avversario e sappiamo che nella prima fase di costruzione subisce molti gol, perdendo spesso il pallone. Cercheremo di sfruttare questa debolezza. In 30 giorni abbiamo disputato 10 partite, ma siamo tutti preparati e concentrati su quello che è il nostro obiettivo. Siamo tutti pronti ad aiutare e i cambiamenti nella squadra non cambiano la nostra qualità, poiché abbiamo un grande spirito che ha ci ha permesso di continuare con qualità, come dimostrato nelle ultime partite. Entreremo in campo con lo spirito che ci caratterizza e sempre con tanta voglia di vincere. Siamo una grande squadra, abbiamo grandi ambizioni e affronteremo al meglio la partita con la Roma”.