Zeman sceglie la Lazio e Mou lo attacca: “Ha due titoli in B”

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – “Il calcio senza tifosi non è calcio, il derby senza tifosi non è derby. Stiamo tornando alla normalità, per questo sarà più bello“. La sintesi di José Mourinho è efficace. Oggi pomeriggio lo Stadio Olimpico sarà sold out: oltre 50mila spettatori, in attesa di tornare al 100% della capienza.

In vetrina ci sono i due bomber. Per molti, però, è ancora più interessante il duello delle panchine. Mourinho contro Sarri. Lo Special One, per allenarsi, alla vigilia ha attaccato a testa bassa Zeman, reo secondo lui di aver detto che la Lazio è favorita nel derby perché più avanti nel progetto di gioco: “Non aspettatevi che un tecnico con 25 titoli vinti come me risponda a un allenatore con due campionati di serie B. Se mi fate una domanda in relazione a Trapattoni o Capello allora posso rispondere, su Zeman no“.