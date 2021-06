Zeman: “Sarri un allenatore molto bravo, ma vedo meglio la Roma di Mourinho”

A Roma è già clima derby. L’arrivo di Sarri sulla panchina laziale ha scatenato gli animi della Capitale. Roma contro Lazio, Mourinho vs Sarri. I due allenatori hanno riacceso nelle tifoserie un grande entusiasmo. A tal proposito è stato intervistato da Leggo Zdenek Zeman ex di entrambe le squadre. Queste le sue parole:

“Mourinho è un grande nome, di richiamo che spero possa risvegliare una piazza che però non dorme mai. Per il momento i tifosi hanno fiducia e si aspettano molto da lui, è un personaggio importante ed è anche per questo che la stampa lo cerca sempre. Spero che le romane possano farsi valere con la concorrenza delle squadre del Nord. Sarri? È un allenatore molto bravo, che ama il bel gioco e far divertire i tifosi. Chi parte favorito tra Roma e Lazio? Io punterei più sulla Roma in questo momento, ma sarà il campo a parlare”.