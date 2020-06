Zappacosta: “La chiamata della Roma è stata una boccata di ossigeno. Dopo il crociato non vedevo la luce in fondo al tunnel”

Non pensavi di diventare di professionista?

Quando parti da bambino sogni tante cose, ma non hai il contatto con il mondo che ti circonda. Inizi a capire qualcosa quando ti trovi catapultato in altre realtà, dove si parla di salvezza, di retrocessione, di obiettivi. Sono quelli gli ambienti che ti fanno capire quanto il divertimento sia diventato anche un lavoro. Devo dire però che già quando ero più piccolo sentivo molto la partita, la prendevo già come una cosa seria, il giorno prima non uscivo, mi riposavo, volevo concentrarmi sulla sfida. A posteriori, forse, ero già proiettato a una carriera da professionista.

La prima volta che ti sei allontanato dalla tua famiglia è stato all’Avellino?

In realtà c’è stata prima un’avventura a Bergamo, dove sono stato inserito nella Primavera dell’Atalanta. Ero lontanissimo da casa, in un gruppo totalmente diverso. Per un ragazzo chiuso come me non è stato semplice. Lo ricordo come un periodo difficile, poi però ne è arrivato un altro, appunto quello dell’Avellino.

Ti sei trovato male?

Fu una bella prova, perché è lì che ho cambiato il mio ruolo. Avevo sempre fatto l’esterno alto e l’allenatore iniziò a schierarmi come terzino destro. Ho fatto fatica inizialmente, non sono mai stato schierato in partita per tre mesi, ma alla fine sono riuscito a ricavarmi il mio spazio. E ho scoperto che quello era il ruolo della mia carriera.

Dopo tre stagioni sei tornato all’Atalanta, questa volta in prima squadra. Come è stato tornare lì?

Mi chiamarono per un test, c’era Colantuono in panchina. Iniziò a schierarmi titolare nelle partite estive e poi ho giocato per tutta la stagione.

Cosa ti ricordi dell’esordio in Serie A?

La mia famiglia era lì, a guardarmi, la loro emozione è stata bellissima e la porterò sempre nel mio cuore. L’esordio è stato il coronamento del sogno di un bambino e quella sensazione non si dimentica mai.

Nemmeno il tempo di abituarti a Bergamo che arriva la chiamata del Torino. Ti ha destabilizzato cambiare subito?

No, a quel punto mi sentivo pronto a viaggiare, a cambiare. L’Atalanta in quel periodo aveva necessità di vendere e il Torino rappresentava una squadra che voleva lottare per l’Europa, non ho avuto problemi a trasferirmi.