Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma ha deciso: tutto su Duvan Zapata. A una settimana dall’inizio della stagione non c’è altro tempo da perdere nella ricerca del centravanti, la lista tra l’altro si è ristretta sempre di più per i no arrivati a Trigoria dalle squadre che hanno rispedito al mittente la proposta o la modalità di rateizzazione. Così Pinto ha scelto di puntare forte sul centravanti colombiano, che è pronto a cominciare una nuova avventura dopo gli arrivi di Scamacca (uno degli obiettivi della Roma) ed El Bilal Touré, e vede di buono occhio un trasferimento a Trigoria per essere di nuovo titolare.

Lui, diventato la terza scelta di Gasperini (a cui comunque non sarebbe dispiaciuto tenerlo) e adesso pronto a tornare alla ribalta dopo un anno difficile tra infortuni e solo due gol stagionali. I contatti negli ultimi giorni si sono fatti sempre più intensi. Soprattutto con l’entourage del giocatore: Tiago Pinto è rimasto nella Capitale e non ha seguito la squadra ieri a Tirana per chiudere l’accordo economico sullo stipendio di Zapata. Trattativa conclusa con gli agenti, Duvan percepirà 3 milioni netti a stagione in un contratto probabilmente biennale con opzione per una terza stagione: un lavoro portato avanti tra le parti per riuscire a trovare la giusta sintonia tra domanda e offerta.

Zapata, ieri in campo dal primo minuto nella partita amichevole contro la Juventus, adesso aspetta solo il via libera per preparare le valigie e prendere un volo che lo porterà a Fiumicino. Il tempo stringe, tra una settimana comincia il campionato e lui vuole allenarsi subito con Mourinho per essere pronto al match contro la Salernitana. La preparazione atletica c’è, ora il colombiano deve “solo” studiare le tattiche di squadra per essere pronto a scendere in campo da titolare.

La Roma adesso invece deve concentrarsi sulla chiusura della trattativa con l’Atalanta. I bergamaschi hanno chiesto al club giallorosso di aspettare fino a lunedì per chiudere l’affare De Ketelaere col Milan per poi concentrarsi sulla cessione dell’attaccante. Pinto intanto potrà studiare un’offerta migliore di quella presentata inizialmente e respinta dai bergamaschi. L’Atalanta chiede tre milioni per il prestito più altri 6-7 per l’obbligo di riscatto condizionato al 40% delle presenze, più qualche bonus legato al rendimento del giocatore.

Pinto ha alzato l’offerta a due milioni e chiede uno sconto, la trattativa è più che aperta e confermata indirettamente anche da Gasperini ieri dopo il test contro la Juve: “In attacco siamo coperti, ma deciderà la società cosa fare con Duvan”. Il segnale è quindi di apertura da parte dell’Atalanta alla trattativa che potrà portare il giocatore nella Capitale.