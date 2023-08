Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – L’Arena Kombetare è sicuramente uno stadio positivo per la Roma. Ben 444 giorni dopo il successo nella finale di Conference League contro il Feyenoord, ieri la squadra di José Mourinho è tomata a vincere nello stadio di Tirana battendo in amichevole i padroni di casa (e campioni d’Albania) Partizani per 2-1.

La settima e ultima amichevole di questa preparazione pre stagionale ha evidenziato tanti aspetti positivi nel lavoro portato avanti in questo mese, soprattutto nelle novità che ha adottato Mou nella fase tattica dei suoi. Per migliorare il gioco, ma soprattutto aumentare la produzione offensiva e quindi trovare più gol.

Partita chiusa in ventisei minuti con l’uomo più in forma della Roma, Stephan El Shaarawy. Un bellissimo gol al 12 con un altrettanto bel passaggio in verticale di Pagano (tra i più positivi) e pescare l’inserimento in area dell’attaccante che ha battuto il portiere albanese con un pallonetto preciso. Quattordici minuti dopo invece El Shaarawy ha regalato l’assist a Belotti che con un bel diagonale ha battuto la squadra di casa (che inizialmente ha schierato qualche riserva, poiché impegnata nel le qualificazioni alla Conference League).

Il Partizani non si è risparmiato con le entratacce. nel corso della serata, rischiando di far male a Belotti, Spinazzola, Aouar e Celik. Troppi calci alle caviglie, cosi a dieci minuti dalla fine il tecnico – senza più cambi in panchina – ha comunque deciso di togliere Aouar e giocare in dieci uomini (come il Partizani, anche loro con un uomo in meno) per evitargli un infortunio.

Il tecnico che giustamente ha preferito preservare i suoi piuttosto che perdere un uomo importante per la prima di campionato. Solo dopo è arrivato il gol del Partizani con un calcio di rigore procurato ingenuamente da Celik che ha sgambettato l’avversario in area. Tackle e gol a parte, la Roma si è mossa bene e Mou può essere contento dei miglioramenti anche nella costruzione dal basso e nella velocità di trasmissione del pallone tra le linee. Aspettando Pellegrini e Dybala, in campo contro il Verona, la Roma ha chiuso le amichevole ed è pronta a vivere la sua ultima settimana prima dell’inizio della stagione. Oggi e domani riposo, poi l’ultimo sprint verso la Salernitana.